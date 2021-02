Bei einem Verkehrsunfall in Wiesbaden sind am Donnerstag eine Frau und ein Kleinkind schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag auf dem Loreleiring. Ein 67-Jähriger fuhr aus noch unklarer Ursache auf einen geparkten Pritschenwagen auf. Im Auto des 67-Jährigen saßen eine 42-jährige Beifahrerin sowie drei Kinder.

Die Frau und ein eineinhalb Jahre altes Kind wurden bei dem Unfall schwer verletzt, so die Polizei. Sie kamen in einen Klinik. Der Fahrer sowie die zwei weiteren Kinder kamen ebenfalls vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik.