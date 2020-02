Jetzt sind vier Coronavirus-Erkrankungen in Hessen bekannt. Ein Mann aus dem Hochtaunuskreis hatte Kontakt mit dem ersten Patienten aus Wetzlar. Eine Frau aus dem Kreis Gießen hat sich wohl auf anderem Weg angesteckt - ebenso wie ihr Mitbewohner.

Nachdem am späten Donnerstagabend der erste Coronavirus-Erkrankte in Hessen gemeldet worden war, prognostizierte der Marburger Virologe Stephan Becker: "Es ist der Erste, aber höchstwahrscheinlich nicht der Letzte."

Am Freitagabend hat sich seine Prognose bereits bewahrheitet: Das hessische Gesundheitsministerium bestätigte zunächst eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 im Hochtaunuskreis. Es handele sich um einen 29-Jährigen. Er und drei engere Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. In der Nacht meldete das Ministerium dann noch einen dritten Fall: den einer 24-jährigen Studentin aus dem Kreis Gießen.

Am Samstagabend meldete der Kreis Gießen dann den vierten hessischen Fall: Es handle sich dabei um den Mitbewohner der 24-Jährigen aus Gießen.

Erkrankter bereits isoliert

Genauere Angaben über die Wohnorte wurden nicht gemacht. Zu beiden Patienten hieß es: Sie wiesen derzeit milde Krankheitszeichen auf und seien häuslich isoliert. Außerdem würden sie engmaschig vom Gesundheitsamt betreut, ihr gesundheitlicher Zustand regelmäßig kontrolliert.

Aktuelle Informationen gaben die Behörden am Samstag. Das Landratsamt des Hochtaunuskreises hielt am Samstagvormittag eine Pressekonferenz in Bad Homburg ab. Um 13 Uhr traten Verantwortliche des Landkreises Gießen vor die Presse, um den dritten hessischen Corona-Fall zu erläutern.

Offenbar Kontakt mit erstem Infizierten

Die Erkrankungen der Studentin und ihres Mitbewohners aus Gießen stehen im Zusammenhang mit den Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen. Im dort besonders betroffenen Kreis Heinsberg sind mehr als 30 Menschen angesteckt. Wie es bei der Pressekonferenz hieß, steckten sich die Frau und der Mann dort vermutlich bei einer Fastnachtsveranstaltung an. Aus Heinsberg stammt auch ein Ehepaar, bei dem das Coronavirus erstmals in Nordrhein-Westfalen festgestellt wurde. Der Mann ist lebensgefährlich betroffen.

Die Infektionskette bei dem 29 Jahre alten Patienten aus dem Hochtaunuskreis ist wohl eine andere. Die Spur führt zum Coronavirus-Fall im Lahn-Dill-Kreis, der am späten Donnerstagabend als erster in Hessen bekannt geworden war. Die Männer waren zusammen in Norditalien unterwegs.

Der erste hessische Patient wird im Klinikum Wetzlar in einem Isolierzimmer behandelt. Der Zustand des 31-Jährigen sei stabil, teilte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Freitag mit. Der Mann war in der Lombardei gewesen und nach seiner Rückkehr am Montag zur Arbeit in seinen Betrieb in Hüttenberg gegangen.

Zahl der Infizierten steigt weiter

Zuvor waren bereits zwei Rückkehrer aus dem chinesischen Wuhan in der Frankfurter Uniklinik behandelt worden. Sie kamen mit einer Sondermaschine der Bundeswehr Anfang Februar auf dem Frankfurter Flughafen an und sind inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Deutschlandweit mehren sich die Fälle von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Die meisten Betroffenen haben nur leichte Erkältungssymptome mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine. 15 von 100 Infizierten erkranken laut Robert Koch-Institut (RKI) schwer. Dann drohen Atemprobleme oder eine Lungenentzündung.

In Deutschland gab es allein bis Freitagvormittag nach Angaben des Robert Koch-Instituts mindestens 53 Nachweise von Coronavirus-Infektionen. Über den Tag kamen noch weitere Fälle hinzu, auch jene aus Hessen.

