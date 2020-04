Mit Messerstichen ist ein Mann auf seiner Geburtstagsfeier in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden.

Der 47 Jahre alte Mann sei von einer Frau in seiner Wohnung angegriffen worden, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Die 38-Jährige verletzte demnach auf der Feier auch eine 33 Jahre alte Frau leicht. Der schwer verletzte Mann wurde vor Ort notversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-Jährige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen sie. In welchem Verhältnis die Menschen zueinander stehen und wieso es zu dem Angriff kam, war zunächst unklar.