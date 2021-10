Beim Halbmarathon in Eschborn ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 88 Jahre alter Autofahrer überfuhr eine Ordnerin, die ihn auf eine Straßensperrung für den Lauf aufmerksam gemacht hatte.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 12 Uhr. Die Frau war am Rande des Halbmarathons in Eschborn (Main-Taunus) als Streckenposten im Einsatz. Als sie einen 88 Jahre alten Autofahrer bat, mit seinem Fahrzeug zu wenden, kam dieser der Aufforderung nach. Bei seinem Wendemanöver erfasste der Fahrer die Frau mit seinem Wagen. Diese wurde dabei tödlich verletzt, so die Beamten. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die komplette Veranstaltung wurde abgebrochen.

Bei der diesjährigen 8. Ausgabe des Eschborner Eschathlons, bei dem neben dem Halbmarathon noch weitere Läufe für Erwachsene und Kinder auf dem Programm standen, wurden nach Angaben des Veranstalters über 1.500 Teilnehmer erwartet. Der Eschathlon wird vom Stadtlauf Verein Eschborn organisiert.