Eine Frau ist mit mehreren betrunkenen Männern in Borken (Schwalm-Eder) in Streit geraten und von ihnen attackiert worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen und traten sie auf die 34-Jährige ein. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Freitag im Stadtpark. Die Frau konnte fliehen und wurde stationär in einer Klinik aufgenommen.