Als sie ein plötzlich losrollendes Auto stoppen wollte, ist eine 20-Jährige am Ostersamstag von diesem überfahren worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag hatte das Auto in einem Hof in Bad Hersfeld gestanden und war plötzlich ohne Insassen die Einfahrt hinuntergerollt. Die Frau versuchte demnach, hinter das Steuer zu klettern, was jedoch nicht gelang. Sie wurde unter dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Der Wagen prallte in einen gegenüberliegenden Gartenzaun.