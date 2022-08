Ein Autofahrer hat einen Unfall auf der A67 bei Büttelborn (Groß-Gerau) verhindert.

Eine 70-Jährige wendete am Donnerstagabend auf einem Beschleunigungsstreifen und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur stehen, so die Polizei am Freitag. Der 54-jährige Autofahrer verhinderte mit einer Vollbremsung eine Kollision. Die verwirrt wirkende Frau kam in eine Klinik.