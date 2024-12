Frau würgt Polizistin in Darmstadt

Nachdem eine 30-Jährige in der Nacht zum Samstag in Darmstadt betrunken am Steuer angehalten wurde, griff sie eine Polizistin an.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Die 30-Jährige habe der Polizistin an den Hals gegriffen und sie gewürgt. Die 24-Jährige Beamtin konnte ihren Dienst fortsetzen. Die Fahrerin hatte einen Atemalkoholwert von 1,15 Promille.