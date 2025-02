Frau zeigt Hitlergruß - Ermittlungen in Bischofsheim

Am Rande einer Faschingsveranstaltung in Bischofsheim (Groß-Gerau) soll eine Frau von einem Balkon aus am Sonntag mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 10:54 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizeiangaben vom Montag stand die 58-Jährige unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Sie habe nach den alarmierten Beamten getreten und sie beleidigt. Gegen sie wird ermittelt.