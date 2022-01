Eine Frau hat am Samstag versucht, ein Reh vor dem Ertrinken zu retten. Doch das Tier starb nach dem Rettungsversuch am Ufer.

Eine Spaziergängerin hat am Samstag ein Reh aus einem See in Köngistein-Falkenstein (Hochtaunus) gezogen. Wie die Polizei am Sonntag meldete, drohte das Tier zuvor im Wasser unterzugehen. Doch der Rettungsversuch scheiterte: Laut Polizei starb das Reh kurz nachdem die Frau es ans Ufer gebracht hatte.