Er suchte Kontakt zu Frauen in Online-Selbsthilfeforen und drängte sie schließlich zum Suizid: Dafür muss ein Mann lebenslang in Haft. Das Landgericht Limburg sieht in ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Das Landgericht Limburg hat einen 62 Jahre alten Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt - wegen Mordes, versuchten Mordes und der Verabredung zum Mord. Die Richter begründeten ihr Urteil am Dienstag mit der besonderen Schwere der Schuld, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren in der Regel ausschließt.

Der Angeklagte Brunhold S. hatte den Erkenntnissen des Gerichts zufolge zwischen 2012 und 2016 psychisch labile Frauen im Internet dazu gedrängt, sich selbst umzubringen oder sich von ihm töten zu lassen.

Seine späteren drei Opfer hatte er gezielt in Online-Selbsthilfeforen kontaktiert und massiv manipuliert. Die drei Frauen verbinde, dass der Angeklagte "seinen sexuellen Sadismus an ihnen ausgelebt hat", sagte der Vorsitzende Richter.

Eine Frau starb, eine andere überlebte

Eine Frau aus Bremen erhängte sich 2016, nachdem der Angeklagte sie zuvor stundenlang per Chat dazu gedrängt hatte. Dem Vorsitzenden Richter zufolge ließ sich nicht abschließend klären, ob ein Suizid vorlag oder ein Unglücksfall. Es sei aber davon auszugehen, dass die Frau sich nicht töten wollte. Sie sei sich - anders als der Angeklagte - nicht der Gefährlichkeit ihrer Handlung bewusst gewesen. Dieser habe "ein Glücksspiel" gespielt mit dem Leben der Frau, das ihm gleichgültig gewesen sei.

Eine zweite Frau überlebte 2015 einen Suizidversuch - die Tat passierte im Raum Nürnberg-Fürth. Erst im letzten Moment habe sie das Vorhaben abgebrochen. Zuvor soll Brunhold S. die Unsicherheit und Labilität seines Opfers ausgenutzt haben, um es in einen "willenlosen Zustand zu drängen". Brunhold S. habe in den beiden Fällen in mittelbarer Täterschaft gehandelte, urteilte die Kammer.

Tat verhindert: Frau vertraute sich ihrer Mutter an

Mit einer dritten Frau im Raum Limburg hatte Brunhold S. 2012 die Vereinbarung getroffen, sie zu töten. Dazu kam es am Ende nicht, weil sich das in Therapie befindliche Opfer ihrer Mutter anvertraut hatte. Davor sollte die Frau laut Gericht in einen Zustand versetzt werden, in dem diese keinen Einfluss mehr auf das weitere Geschehen gehabt hätte und nicht mehr in der Lage gewesen wäre, die Tat selbst abzubrechen.

Ein Gutachter attestierte dem Angeklagten "sexuellen Sadismus". Ausgelebt haben soll er diesen bereits bei Prostituierten, indem er diese mit nicht abgesprochenen Hinrichtungsszenarien in Todesangst versetzt habe.

Gericht: Angeklagter gefährlich für Allgemeinheit

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Brunhold S. die drei Frauen in ihrem Handeln maßgeblich beeinflusst hatte. Er habe manipulativ mit dem klaren Ziel gehandelt, sich sexuelle Befriedigung zu verschaffen, urteilte das Gericht. Der Mann sei gefährlich für die Allgemeinheit, daher die Empfehlung der Sicherungsverwahrung.

Die Staatsanwaltschaft hatte Brunhold S. unter anderem wegen Mordes angeklagt. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Es sei "nicht im Ansatz" ein Tötungsvorsatz des Angeklagten zu erkennen. Wegen eines ähnlichen Vorwurfs sitzt der 62-Jährige bereits in Haft - 2017 hat das Landgericht Gießen Brunhold S. zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Die Entscheidung des Landgerichts Gießen wurde in das Limburger Urteil einbezogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte kann noch Revision einlegen.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen