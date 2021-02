Passanten haben am Samstagnachmittag in Biebesheim am Rhein (Groß-Gerau) die Leiche einer 27 Jahre alten Frau entdeckt.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Der leblose Körper habe in einem Gebüsch in der Gernsheimer Straße gelegen, Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben.

Zu den Hintergründen - also auch zur Frage, ob womöglich ein Verbrechen vorliegt - machten die Ermittler bislang keine Angaben.