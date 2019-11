Nach dem Brand in einem Offenbacher Mehrfamilienhaus soll die entdeckte Frauenleiche obduziert werden.

Dies sei nötig, um eindeutig die Identität festzustellen, so die Polizei am Freitag. Von einer Straftat gehen die Ermittler nicht aus. Nach dem Hausbrand am Donnerstag war die Leiche gefunden worden.