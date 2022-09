Die Polizei hat zwei 16-Jährige in Flieden (Fulda) festgenommen die in Verdacht stehen, am Dienstag in einem Freibad randaliert und Funkgeräte gestohlen zu haben.

Der Schaden beläuft sich auf 7.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Diebesgut konnte bei den Jugendlichen gefunden werden.