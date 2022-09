Freilaufender Kampfhund in Zug

Ein freilaufender sogenannter Listenhund hat am Montagabend in einem Regionalzug in Gießen für Aufregung gesorgt.

Reisende hätten sich bedroht gefühlt, berichtete die Polizei am Dienstag. Die 33 Jahre alte Besitzerin des Kampfhundes schlief im Zug. Sie wehrte sich gegen Anweisungen der Polizei, dem Tier Maulkorb und Leine anzulegen, und schlug eine Polizistin ins Gesicht.