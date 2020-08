Offenbar Feuer in Küche Freiluft-Restaurant "Blaues Wasser" in Frankfurt niedergebrannt

Das Open-Air-Restaurant "Blaues Wasser" am Frankfurter Main ist in der Nacht zum Samstag niedergebrannt. Das Gebäude stand in Vollbrand.

Das Gebäude des beliebten Restaurant "Blaues Wasser" in Frankfurt ist in der Nacht zum Samstag in Vollbrand geraten. Gegen drei Uhr nachts wurde die Feuerwehr alarmiert, zwischenzeitlich stand das Haus in Vollbrand.

Der beliebte Ausflugsort war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war noch am Samstagmorgen mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Das Restaurant grenzt direkt an den Main, so konnte mit Hilfe eines Feuerlöschbootes das Mainwasser abgepumpt und zum Löschen verwendet werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro.