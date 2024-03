Gemeinsame Kundgebung von Fridays for Future und Verdi vor dem Römer in Frankfurt.

Gemeinsame Kundgebung von Fridays for Future und Verdi vor dem Römer in Frankfurt. Bild © Imago Images

Gemeinsame Streiks von Fridays for Future und Verdi in Hessen

In Frankfurt, Kassel und zahlreichen weiteren hessischen Städten hat Fridays for Future zu Demonstrationen aufgerufen. Der Klimaprotest unterstützte die Streiks der Bus- und Straßenbahnfahrer.

Parallel zu den Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr hat Fridays for Future am Freitag zahlreiche Demonstrationen gegen die Klimakrise und für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs organisiert. In mehreren Städten in Hessen gingen hunderte Menschen auf die Straße.

"Den hohen Krankenstand und massiven Personalmangel, der durch die Arbeitsbelastung entsteht, bekommen wir alle zu spüren", hieß es in dem Aufruf der Klimabewegung. Busse seien vielerorts überfüllt, Linien müssten gestrichen werden und auf dem Land könne man von regelmäßigen Bussen und Bahnen ohnehin nur träumen.

Dabei sei ein verlässlicher Nahverkehr nötig, um die Klimaziele im Verkehrssektor einhalten zu können. Die Aktivisten forderten eine Verdopplung der öffentlichen Investitionen in den Nahverkehr.

350 Demonstrierende in Frankfurt

Die ersten Aktionen gab es am Freitagmittag in Frankfurt und Kassel. Vor dem Kasseler Hauptbahnhof versammelten sich laut den Aktivisten 1.300 Menschen, die Polizei hingegen sprach nur von 600 Teilnehmern. Nach einer Auftaktkundgebung zogen die Demonstrierenden zum Platz der Deutschen Einheit, wo sie sich mit dem Verdi-Streik der Busfahrer mischten.

Streikende Bahnfahrer und Klimademonstrierende von Fridays for Future versammelten sich ebenfalls gemeinsam in Frankfurt. Vom Straßenbahndepot zogen sie in einem Sternmarsch zum Römer. Laut Polizei nahmen an einer Kundgebung dort rund 500 Menschen teil.

In Frankfurt zogen Bahnfahrer und Klimademonstranten gemeinsam zum Römer. Bild © Imago Images

Nach Marburg kamen mehr als 500 Demonstrierende, davon mehr als 200 mit Fahrrädern. In Fulda gab es am frühen Nachmittag eine Versammlung am Universitätsplatz.

Auch in Bensheim (Beauner Platz), Gießen (Berliner Platz) und Hanau (Hauptbahnhof) sollte am Nachmittag demonstriert werden.