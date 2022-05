Drei Menschen sind bei einem Unfall bei Friedrichsdorf (Hochtaunus) zum Teil schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war eine 29-Jährige am Dienstagabend von Friedrichsdorf aus in Richtung Bad Homburg-Ober-Erlenbach unterwegs, als sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem Pkw zusammenstieß. Dessen 45 Jahre alter Fahrer wurde schwer, die Unfallverursacherin leicht verletzt. Ihr acht Monate altes Baby blieb unverletzt. Ein weiteres Auto fuhr in die Unfallstelle, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 60.000 Euro.