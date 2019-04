Ein 67-jähriger Fahrer eines Mazda hat am Dienstagabend einer 51-Jährigen in einem Mercedes in Langgöns (Gießen) an der Kreuzung Hauptstraße/Niederkleener Straße die Vorfahrt genommen.

Beide Autos stießen frontal zusammen und mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Schaden: 10.000 Euro. Die Beifahrerin im Mercedes wurde leicht verletzt.