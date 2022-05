Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Glashütten (Hochtaunus) sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Vortag ein 85-Jähriger mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw einer 26-Jährigen kollidiert. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus.