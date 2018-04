Bei einem Verkehrsunfall in Wetzlar sind drei Menschen verletzt worden. Ein Auto war in den Gegenverkehr gekommen und gegen zwei andere Wagen geprallt.

Auf einer Landstraße zwischen dem Wetzlarer Ortsteil Dutenhofen und Wetzlar sind am Montagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Ein Auto war in Richtung Wetzlar nahe einem Zubringer zur A45 in einer langgezogenen Kurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte.

Der Wagen prallte mit voller Wucht gegen zwei entgegenkommende Autos. Ein viertes Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt. Drei Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Lebensgefahr bestand laut Polizei bei keinem Verletzten.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Straße war knapp zwei Stunden gesperrt.