Frostschäden A5-Sperrung am Gambacher Kreuz am Freitag

Wegen Fahrbahnreparaturen wird die A5 am Gambacher Kreuz am Freitag ab 8 Uhr in Richtung Kassel gesperrt.

Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes vom Donnerstag soll der linke Fahrstreifen voraussichtlich ab dem Nachmittag wieder befahrbar sein. Wann die Strecke komplett wieder freigegeben werden könne, sei noch unklar. Der Verkehr wird ab dem Gambacher Kreuz umgeleitet. Grund für die Reparaturen sind in der Nacht zum Donnerstag aufgetretene Frostschäden.