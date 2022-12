Skilifte in Willingen öffnen am Mittwoch

Schon am kommenden Mittwoch öffnen in Hessens größtem Skigebiet in Willingen (Waldeck-Frankenberg) die Lifte.

"Das ist seit zwölf Jahren der früheste Start in die Skisaison", teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die anhaltend kalte Witterung und der gefallene Naturschnee schaffen demnach die Voraussetzungen für eine frühe Pistenpräparierung.