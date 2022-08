Der frühere Co-Vorsitzende der Deutschen Bank, Anshu Jain, ist nach langer Krankheit gestorben.

Wie die Deutsche Bank mitteilte, starb der britisch-indische Manager in der Nacht zum Samstag. Jain wurde 59 Jahre alt. Jains Familie schrieb in einem Statement, das der "Financial Times" vorlag, Jain sei nach einem fünfjährigen Kampf gegen den Krebs gestorben. Jain war seit 1995 für die Deutsche Bank mit Sitz in Frankfurt tätig. Er leitete das Geldinstitut von 2012 bis 2015 gemeinsam mit Jürgen Fitschen. Jain galt als Derivatehandel-Pionier.