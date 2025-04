Frühlingswetter in Hessen Sonne satt - und dann ein Temperatursturz

Der Frühling ist da! Überall blüht und sprießt es, Hessen bekommt diese Woche Sonne, Sonne, Sonne. Am Ende der Woche wird ein T-Shirt reichen, um die Strahlen zu genießen. Erst am Sonntag kommt die Kälte zurück.

Die Zierkirsche färbt die Welt derzeit etwas rosa: Ein Prachtexemplar an der Gustav-Mahler-Treppe in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Die Welt wird wieder etwas bunter: Die Forsythie blüht gelb, rosa Zierkirschen läuten das Frühjahr ein, im Wald wächst der Bärlauch. Und im Kirschen-Land um Witzenhausen (Werra-Meißner) sind die ersten Knospen der Süßkirschen schon zu sehen.

Ran an die Arbeit heißt es nun für Garten-Besitzer. Alle anderen können in der Sonne sitzen, laufen oder radeln und den milden Frühling genießen. Hessen profitiert derzeit von einem Hoch, das sich die ganze Woche lang durchzieht, sagt hr-Meteorologe Mark Eisenmann.

März war viel zu trocken

Das heißt, Hessen wird bis zum Wochenende verwöhnt mit viel Sonnenschein und blauem Himmel. Weniger gut für die explodierende Natur ist, dass es trocken bleibt: Bis Sonntag ist erst einmal kein Niederschlag in Sicht. Im März gab es nur ein Viertel des Niederschlags, der sonst in dem Monat Durchschnitt ist.

hr-Meteorologe Tim Staeger sagt, damit sei der März noch trockener als der Februar und das mache sich bereits in den oberen Bodenschichten bemerkbar. Für Feldfrüchte könne das etwa zum Problem werden, während Bäume noch von den tiefer liegenden Wasserspeichern profitierten. "Und da kommt nichts nach in den kommenden Tagen", sagt Staeger, es bleibe bis in die nächste Woche hinein trocken.

Temperaturknick in der Nacht zum Sonntag

Die Temperaturen klettern im Laufe der Woche langsam nach oben, es gibt T-Shirt-Wetter: Am Mittwoch werden es bis zu 18 Grad, am Donnerstag bis zu 21 und am Freitag sogar bis zu 22 Grad. Die Nächte sind kühl, aber ohne Frost.

Bis Samstag bleiben die Temperaturen um die 20-Grad-Marke, dann wird es - ausgerechnet zum Start der Osterferien - wieder deutlich frischer. "Es kommt kalte Luft aus Nordosten", erklärt hr-Wetterexperte Eisenmann. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen dann unter 0 Grad, es kann wieder frostig werden. Tagsüber bleibt es sonnig, aber bei maximal 13 Grad: "Kühl, aber kein schlechtes Wetter", sagt Eisenmann.

14 Stunden Sonne satt

Aber erst einmal bleibt diese Woche genügend Zeit, die Sonne in vollen Zügen zu genießen. Nach der Zeitumstellung sind die Tage abends wieder deutlich länger: Die Sonne geht aktuell erst gegen 20 Uhr unter.

Wer also mit viel Sonnenschein die noch verbliebene Wintermüdigkeit bekämpfen will, hat dazu in dieser Woche zumindest in der Theorie fast 14 Stunden täglich Zeit. Aber auch ein kleiner Spaziergang kann schon gute Laune machen. Es braucht noch etwas Inspiration für den nächsten Ausflug? Hier gibt es 25 Tipps für Sonnen-Ausflüge in Hessen.