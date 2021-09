Ein auf abschüssiger Straße nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichertes Auto hat sich am Montag in Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) in Bewegung gesetzt und ist gegen einen Fußgänger mit Rollator gefahren.

Der 70-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.