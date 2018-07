Diese Bauarbeiten in Frankfurt sind gründlich schiefgegangen: Fünf Balkone sollten nach und nach abgerissen werden, doch der oberste brach und löste einen Dominoeffekt aus. Menschen in der Arztpraxis im Erdgeschoss hatten großes Glück.

In Frankfurt sind am Freitag gegen 14 Uhr Bauarbeiten außer Kontrolle geraten. An einem Wohnhaus mit fünf Etagen in der Friedberger Landstraße sollten die Balkone abgerissen werden. Aus Sicherheitsgründen waren die Balkontüren schon mit Brettern vernagelt.

Arbeiter von Plattentrümmern verletzt

Die oberste Balkonplatte stürzte ab und riss sämtliche darunter liegenden Balkone herunter. Ein Arbeiter, der in der Nähe eines Hubsteigers stand, wurde von Teilen der herabstürzenden Platten getroffen und leicht verletzt.

Die Fensterfront einer Arztpraxis, die im Erdgeschoss des Gebäudes liegt, wurde eingedrückt. Glücklicherweise sei in der Praxis aber niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der verletzte Arbeiter kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich die Bodenplatte des obersten Balkons gelöst und war auf den darunterliegenden gestürzt. "Dann ging es weiter wie beim Domino", sagte ein Sprecher.

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 6.07.2018, 18 Uhr