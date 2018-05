zum Artikel Frankfurter Osthafen : 250-Kilo-Bombe erfolgreich entschärft

Frankfurt: Einsatzkräfte haben in der Nacht in Frankfurt eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. Die Sperrzone wurde aufgehoben. Kurios: Die Bombe steckte ursprünglich in einer Lkw-Ladung Erdreich, die in einem Entsorgungsbetrieb abgeladen wurde. [mehr]