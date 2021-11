Die Polizei hat im Kreis Bergstraße fünf mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.

Bei ihnen seien mehrere Kilo Rauschgift im Wert von rund 50.000 Euro sowie Waffen gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Drei Festnahmen gab es demnach am Montag in Lorsch, zwei in Bensheim.