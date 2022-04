Fünf Jahre lang ist ein Autofahrer in Grünberg (Gießen) ohne gültigen TÜH-Stempel mit seinem Wagen unterwegs gewesen.

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war die Plakette am Fahrzeug des Mannes gestohlen. Aufgefallen war der Schwindel bei Kontrollen am Montag. Den Fahrer erwarten nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Urkundenfälschung.