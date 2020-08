Die Polizei in Frankfurt hat im Kofferraum eines Autos fünf Kilo Marihuana sichergestellt.

Außerdem fanden die Beamten am Freitag Bargeld, Mobiltelefone und Speichermedien, wie sie am Montag mitteilten. In dem Auto saßen ein 28-Jähriger und ein 30-Jähriger. In ihren Wohnungen wurden keine Drogen gefunden.