Bei einem Brand auf dem bekannten Gestüt Erlenhof in Bad Homburg sind fünf Pferde gestorben. Sie hätten den Großteil ihres Lebenswerkes verloren, teilten die Besitzer mit. Olympiapferd Cosmo konnte aber gerettet werden. Der Schaden geht in die Millionen.

Am frühen Donnerstagmorgen brach auf dem bekannten Pferdegestüt Erlenhof in Bad Homburg ein Feuer aus. Stallungen gerieten in Brand, fünf Pferde verendeten in den Flammen. Zunächst war die Polizei von vier toten Pferden ausgegangen. Die Unternehmerfamilie Rothenberger züchtet auf dem Gestüt Renn- und Dressurpferde. "Wir haben einen Großteil unseres Lebenswerkes verloren: Unsere Reithalle, unseren Stall, mehrere Nachwuchspferde und Rentner", schrieb die Familie in einer Mitteilung.

Olympiapferd Cosmo gerettet

Der Dressurreiter Sönke Rothenberger und seine Schwester Sanneke seien durch das Bellen ihres Hundes auf den Brand aufmerksam geworden. Sönke Rothenbergers Erfolgspferd Cosmo, mit dem er im Sommer Deutscher Dressur-Meister wurde und bei der WM Mannschaftsgold gewann, konnte vor den Flammen gerettet werden.

Sanneke Rothenberger kam nach der Rettungsaktion mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Laut Polizei wurde eine weitere Person bei der Rettungsaktion leicht verletzt, außerdem erlitt ein Feuerwehrmann Verbrennungen an der Hand. Insgesamt waren 250 Einsatzkräfte vor Ort. Die 50 mal 50 Meter große Reithalle brannte teilweise nieder, wie der Polizeisprecher sagte.

Zucht- und Reitstall Raub der Flammen: Mehrere Pferde starben in Bad Homburg. Bild © picture-alliance/dpa

Pferde von Mitarbeitern gerettet

Insgesamt waren nach Angaben von einem Mitglied der Familie etwa 35 Pferde im Stall, man sei noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Die meisten Tiere konnten von Mitarbeitern gerettet und auf Koppeln gebracht werden. Drei Pferde wurden mit Verletzungen in eine Tierklinik gebracht. Ein Pferd sei am Vormittag im nahen Friedrichsdorf (Hochtaunus) gesehen worden, womöglich gehöre es zum Gestüt. Es werde versucht, das Tier einzufangen.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens im siebenstelligen Bereich. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte dem hr, Teile eines Gebäudes seien eingestürzt, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwerte. Nachlöscharbeiten könnten bis in den Abend andauern.

Familienmitglied: "Unfassbar schlimme Situation"

Mark Krause, ein Schwager von Dressurreiter Sven Rothenberger, war kurz nach Ausbruch des Brandes am Morgen vor Ort. "Für mich ist es das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe", sagte er. "Das ist eine unfassbar schlimme Situation." Die Dressurreiter Sven und Semmieke Rothenberger waren zur Zeit des Brandes in Belgien, sie waren am Donnerstag auf dem Rückweg in den Taunus.

Die Unternehmerfamilie Rothenberger züchtet auf dem Gestüt Erlenhof wertvolle Renn- und Dressurpferde. Teilweise wohnt die Familie auf dem weitläufigen Areal. Das Wohnhaus wurde von den Flammen verschont. Die Firma Rothenberger hat ihren Sitz in Kelkheim (Taunus), sie stellt Werkzeuge und Maschinen her.