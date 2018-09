Autofahrerin prallt in Familienauto - fünf Verletzte

Schwerer Unfall in Nordhessen

Bei einer Kollision zweier Autos im nordhessischen Niestetal sind ein Vater und drei kleine Kindern verletzt worden - die Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Niestetal (Kassel) verletzt worden. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin verlor nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem anderen Auto, in dem sich ein 27 Jahre alter Mann mit seinen drei Kindern im Alter von einem, zwei und sechs Jahren befand.

Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie kam in eine Klinik. Auch der Vater und seine Kinder wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb die Frau von ihrer Fahrspur abkam, ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.