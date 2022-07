Fünf Verletzte bei zwei Unfällen in der Rhön

Bei zwei Unfällen in der Rhön sind fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Bei Poppenhausen stießen zwei Autos zusammen. In Hilders überschlug sich ein betrunkener Mann mit seinem Auto.

Der Unfall bei Poppenhausen (Fulda) passierte am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr zwischen den Ortsteilen Schwarzerden und Guckaisee. Die 23 Jahre alte Fahrerin eines mit vier Menschen besetzten Kleinwagens habe einem 46-Jährigen die Vorfahrt genommen, berichtete die Polizei.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die Unfallverursacherin, als auch zwei der Mitfahrenden verletzt - einer von ihnen schwer. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Bereich der Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt endet in Hecke

Im rund 17 Kilometer entfernten Hilders (Fulda) kam es laut Polizei am frühen Abend zu einem weiteren Unfall. Ein 56-Jähriger kam demnach auf seiner Fahrt auf der B 278 aus Richtung Lahrbach in Richtung Ortsmitte von Hilders von der Bundesstraße ab und überschlug sich. Sein Auto landete in einer Hecke auf dem Dach, so dass sich der Mann nicht selbst befreien konnte.

Das Auto des betrunkenen 56-Jährigen landete kopfüber in dieser Hecke. Bild © Medienkontor Fulda

Der Fahrer stand den Beamten zufolge unter "erheblichem Alkoholeinfluss". Ein Rettungshubschrauber flog ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Beamten schätzen den Sachschaden hier auf 10.000 Euro.