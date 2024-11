Bei einer Schlägerei in einem großen Einkaufszentrum in der Nähe von Frankfurt sind fünf Menschen verletzt worden, teils durch eine Gaspistole. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Im Main-Taunus-Zentrum (MTZ) in Sulzbach ist es am Samstagnachmittag zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei wurden insgesamt fünf Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Die Person sei durch den Schuss aus einer Gaspistole verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich.

Alle Verletzten seien nun in ärztlicher Behandlung, am Tatort würden die Spuren gesichert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern laut den Beamten an.

Gegen 18 Uhr hatte die Polizei Westhessen auf der Plattform X mitgeteilt, dass keine Gefahr mehr für Unbeteiligte bestehe. Das MTZ sei wieder regulär betretbar.

Verkehrschaos rund um das MTZ

Die Polizei hatte nach der Schlägerei zunächst nach flüchtigen Beteiligten der Auseinandersetzung gefahndet. Rund um das gut besuchte Einkaufszentrum im Main-Taunus-Kreis in der Nähe von Frankfurt kam es deshalb zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Beamten sperrten die B8, die Zufahrtsstraße von der A66 in Richtung MTZ, zwischenzeitlich in beide Richtungen ab, ausfahrende Autos wurden kontrolliert.

Auf der A66 in Richtung Wiesbaden stockte der Verkehr noch am Abend auf mehreren Kilometern. Wie die Polizei mitteilte, war es hier bereits vor dem Einsatz im Main-Taunus-Zentrum zu einem Auffahrunfall mit vier Verletzten gekommen.