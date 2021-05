Mehrere Männer sind am Montagabend in Marburg bei einer Schlägerei vor dem Bahnhof leicht verletzt worden.

Polizisten fanden am Ort der Auseinandersetzung fünf Männer vor, die an der Schlägerei beteiligt gewesen waren. Wie die Polizei am Dienstag meldete, erstatteten sie wechselseitig Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.