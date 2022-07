Ein Feuerwehrmann an dem ausgebrannten Lkw.

Auf der A44 ist ein Lkw nach einem Reifenplatzer eine Böschung hinuntergestürzt und hat Feuer gefangen. Der Verkehr staute sich nach dem Unfall. Ins Stauende fuhr ein Kleintransporter. Fünf Menschen wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich.

Der Lkw stürzte eine Böschung hinunter.

Ein brennender Lkw hat am Montagmorgen den Verkehr auf der A44 bei Zierenberg (Kassel) zum Stehen gebracht. Nach Polizeiangaben war an einem Lkw um kurz nach 6 Uhr wahrscheinlich ein Reifen geplatzt. Der Fahrer, der in Richtung Kassel unterwegs war, kam mit dem Fahrzeug ins Schlingern und stürzte eine vier Meter tiefe Böschung hinunter.

Der schwer verletzte 55-jährige Fahrer habe von Ersthelfern aus der Fahrerkabine geborgen werden können, bevor das Fahrzeug in Brand geriet, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 80.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A44 in Richtung Kassel mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Kleintransporter prallt gegen Lkw und Pkw

Wenige Stunden nach dem ersten Unfall ereignete sich laut Polizei am Stauende ein weiterer Unfall. Den Angaben zufolge fuhr dort ein 41-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst gegen einen Sattelzug auf dem Seitenstreifen und prallte anschließend gegen einen Pkw. Dabei erlitten drei Männer schwere und eine Frau leichte Verletzungen.

Ein 46 Jahre alter Mann schwebt laut Mitteilung in Lebensgefahr. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 45.000 Euro. Wegen des Folgeunfalls musste die A44 ein weiteres Mal stundenlang gesperrt werde.

An der geräumten Unfallstelle staute sich der Verkehr in Richtung Kassel zwischen dem nordrhein-westfälischen Marsberg und Breuna am Mittag immer noch auf zwölf Kilometern.