Ein Feuerwehrmann an dem ausgebrannten Lkw. Bild © Hessennews TV

Auf der A44 ist ein Lkw nach einem Reifenplatzer eine Böschung hinuntergestürzt und hat Feuer gefangen. Der Verkehr staute sich nach dem Unfall. Ins Stauende fuhr ein Kleintransporter. Insgesamt gab es fünf Verletzte.

Ein brennender Lkw hat am Montagmorgen den Verkehr auf der A44 bei Zierenberg (Kassel) zum Stehen gebracht. Nach Polizeiangaben war an einem Lkw um kurz nach 6 Uhr wahrscheinlich ein Reifen geplatzt. Der Fahrer, der in Richtung Kassel unterwegs war, kam mit dem Fahrzeug ins Schlingern und stürzte eine vier Meter tiefe Böschung hinunter.

Augenzeugen hielten an, halfen dem Lkw-Fahrer und brachten ihn in Sicherheit. Er wurde verletzt, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Lkw brannte aus, die Autobahn musste gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf bis zu sieben Kilometern.

Kleintransporter prallt gegen Lkw und Pkw

In das Ende des Staus bei Breuna (Kassel) fuhr gegen 8.45 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters. Das Fahrzeug prallte dabei laut Polizei zuerst gegen einen Lkw und schleuderte schließlich gegen einen Pkw. Dabei wurden die drei Insassen des Kleintransporters schwer verletzt. Der Fahrer des Pkw erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

An der geräumten Unfallstelle staute sich der Verkehr in Richtung Kassel zwischen dem nordrhein-westfälischen Marsberg und Breuna immer noch auf zwölf Kilometern.