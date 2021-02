Nach dem Fund einer Leiche in einem geparkten Auto in Fulda hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen geschnappt. Er soll sein Opfer mit einem Kopfschuss getötet haben.

Nach dem Fund einer Leiche in Fulda hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen, der den Mann mit einem Kopfschuss getötet haben soll. Der 37 Jahre alte Syrer sei am Dienstag außerhalb seiner Wohnung im Raum Dorsten (NRW) mit der Unterstützung von Spezialkräften der Polizei ergriffen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Fulda in einer Mitteilung .

In welcher Beziehung der Mann zu dem Opfer steht, berichteten die Ermittler im Detail zunächst nicht. Staatsanwältin Christine Seban sagte hessenschau.de: "Sie waren mal befreundet." Der Tatverdächtige habe sich zur Sache noch nicht geäußert. Ermittelt wird nun wegen Mordes. Eine Zeugenaussage habe die Ermittler auf die Spur zum Tatverdächtigen in das benachbarte Bundesland gebracht.

Tatwaffe noch nicht gefunden

Die Leiche des ebenfalls aus Syrien stammenden 41-Jährigen war am Montagmorgen in einer ruhigen Wohngegend in Fulda-Neuenberg gefunden worden. Entdeckt wurde der Leichnam am Steuer seines geparkten Wagens. Der Mann wollte Ermittlungen zufolge gegen 4.45 Uhr zur Arbeit in die Backstube fahren. Dann wurde er mit einem Kopfschuss getötet, wie die Obduktion ergab. Eine Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden, berichtete Seban. Das Opfer hat Medienberichten zufolge fünf Kinder und galt in Fulda als gut integriert.

Warum es zu dem tödlichen Schuss am Rosenmontag kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen zum Motiv und den Hintergründen laufen. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Mittwochs einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Fulda vorgeführt werden.