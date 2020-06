Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

In Trebur ist ein fünf Jahre alter Junge verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass er im Rhein ertrunken ist. Bei einem Rettungsversuch gerieten auch Mutter und Schwester in Lebensgefahr.

Ein fünfjähriger Junge ist am Samstagabend mutmaßlich im Rhein ertrunken. Das berichtete die Polizei. Demnach geriet der Junge an der Rheinstelle "Kornsand" bei Trebur (Groß-Gerau) ins Wasser und ist seitdem spurlos verschwunden. In der Nähe befindet sich ein Campingplatz.

Nach Aussagen des Sprechers sprang die 13-jährige Schwester direkt hinter. Sie musste jedoch selbst aus dem Wasser gerettet werden. Auch die Mutter des Jungen sprang in den Rhein. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass die herbeigerufenen Rettungskräfte sie reanimieren mussten.

Zunächst hatte das Darmstädter Echo berichtet, dass erste Notrufe gegen 20.30 Uhr eingegangen seien. Demnach beteiligten sich 17 Boote und Taucher von Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und DLRG an der Suche. Auch ein Rettungshubschrauber und eine Drohne kamen zum Einsatz.

Die Suche nach dem Fünfjährigen lief am späten Samstagabend noch. Weiterhin war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Sendung: hr-iNFO, 27.06.2020, 23 Uhr