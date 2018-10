Ein fünf Jahre altes Kind ist bei einem Autounfall auf der A5 bei Bad Nauheim ums Leben gekommen. Seine Geschwister und der Vater überlebten schwer verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin war offenbar betrunken.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 21 Uhr auf der A5 bei Bad Nauheim. Eine vermutlich betrunkene Frau habe die Kontrolle über ihren Wagen verloren, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Der Wagen der 48-Jährigen streifte daraufhin das Auto eines 35 Jahre alten Familienvaters, das mit voller Wucht in die Leitplanke krachte.

Der fünfjährige Junge starb noch in den Trümmern. Seine zwei Jahre alte Schwester, sein vierjähriger Bruder und sein Vater kamen ins Krankenhaus. Die Verursacherin wurde auch in eine Klinik gebracht.

Die A5 musste für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Kassel gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache ermitteln.

Sendung: hr-iNFO, 21.10.2018, 6 Uhr