Bei einem Unfall auf der A7 bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) ist am Montag einem Polizeisprecher zufolge eine fünfköpfige Familie schwer verletzt worden.

Alle fünf kamen in Krankenhäuser. Nach Worten des Sprechers war neben dem Wagen der Familie ein Lkw an dem Unfall beteiligt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Die Autobahn war in Richtung Kassel eine gute Stunde gesperrt.