Hessen hat 2.000 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken erhalten.

Sie würden dem Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung gestellt, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die 24 hessischen Gesundheitsämter organisierten eine Impfung in eigener Verantwortung.

In Hessen seien bislang 23 Fälle gemeldet worden. Das RKI empfiehlt eine Impfung für bestimmte Risikogruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Seit Mai häufen sich in Europa Affenpocken-Fälle, in Afrika gibt es sie schon länger immer wieder.