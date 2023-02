Fulda: Auf der A7 in Richtung Kassel hat es am Dienstagabend einen Auffahrunfall mit einer verletzten Person gegeben.

Die Autobahn wurde daraufhin gesperrt. Laut Polizei war ein Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen anderen Pkw aufgefahren. Die Person in dem hinteren Fahrzeug wurde eingeklemmt und leicht verletzt. Der Verkehr staute sich am späten Abend an der Unfallstelle.