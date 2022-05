Die Mehrfamilienhäuser am Fuldaer Gallasiniring.

Die Mehrfamilienhäuser am Fuldaer Gallasiniring. Bild © osthessen-news.de

Nachdem ein 13-Jähriger in Fulda aus dem dritten Stock eines Mehrfamlienhauses gestürzt ist, dauern die Ermittlungen noch an. Das Kind starb an seinen schweren Verletzungen, eine Obduktion soll nun mehr Klarheit bringen.

Wie Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen mitteilten, hatte ein Zeuge die Polizei am Samstag gegen 22.30 Uhr über ein schwerverletztes Kind im Gallasiniring informiert.

Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, entdeckten sie den Jungen vor dem Haus. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Versorgung verstarb der 13-Jährige kurz danach in einem Krankenhaus.

Hintergründe unklar

Nach derzeitigen Erkenntnissen war er aus dem dritten Stockwerk des Hauses gestürzt. Wie und warum, war laut den Behörden zunächst völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Auch am Montag sei es noch immer nicht geklärt, ob es sich bei dem Sturz um einen Unfall oder einen Suizid handele oder ob der Vorfall eine strafrechtliche Relevanz habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Alle drei Szenarien stünden weiter im Raum. Auch zu möglichen Hintergründen lagen noch keine näheren Erkenntnisse vor.

Die Leiche des Kindes läge derzeit noch in der Pathologie des Klinikums Fulda und müsse nun zur Gerichtsmedizin in Gießen überführt werden. Die Staatsanwaltschaft hoffe, dass die Obduktion noch in der laufenden Woche stattfinden kann, um weitere Anhaltspunkte für die Ermittlungen zu erhalten.