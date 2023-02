Mehr als 20 Jahre lang soll ein ehemaliger Lehrer in Nord- und Osthessen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Vor dem Landgericht Fulda geht es um rund 100 Taten und 20 mögliche Opfer. Einen Teil der Taten will der Angeklagte gestehen.

Im Prozess wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in Nord- und Osthessen will der angeklagte ehemalige Schulleiter seine Taten teilweise einräumen. Vor dem von großem Medieninteresse begleiteten Auftakt am Landgericht Fulda erklärten seine Verteidiger am Mittwoch, dass sich der 47-Jährige zu den Vorwürfen äußern werde. Von 114 angeklagten Taten wolle er voraussichtlich 32 bestreiten und die übrigen einräumen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem Mann vor, sich von Anfang 1998 bis Ende 2021 an Kindern und Jugendlichen vergangen zu haben. Es habe 64 Taten an Kindern und 35 an Jugendlichen gegeben. Zudem gehe es in 15 Fällen um den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornos.

Nur Jungen sollen missbraucht worden sein

Nach Gerichtsangaben sind bis zu 20 mögliche Opfer betroffen, die zur Tatzeit noch minderjährig waren. Es soll sich ausschließlich um Jungen handeln, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Der Angeklagte war zur Tatzeit Grundschullehrer in Sontra und Wehretal im Werra-Meißner-Kreis und zuletzt Schulleiter in Rotenburg-Lispenhausen im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Im Sommer 2021 ging er aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand, wie das zuständige Schulamt mitgeteilt hatte. Seit Januar 2022 befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Hinweise aus den USA lösten Ermittlungen aus

Auslöser der Ermittlungen gegen den Mann war ein Hinweis von Ermittlern aus den USA, die Nutzungsdaten im Internet auswerteten. Der nun Angeklagte geriet in Verdacht, kinderpornografische Dateien an Dritte weitergegeben zu haben. Bei der Auswertung von Daten nach einer Durchsuchung seiner Wohnung kam es zum Verdacht, der Mann könne auch sexuelle Gewalt verübt haben.

Der Angeklagte leitete auch mehrere Kinder- und Jugendchöre in der Region. Ob sich Missbrauchstaten in diesem Zusammenhang und oder im schulischen Kontext ereigneten, konnte ein Gerichtssprecher vor dem Prozess noch nicht sagen.

Mit einem Urteil ist erst Ende Mai zu rechnen. Es sind knapp 40 Verhandlungstermine vorgesehen.