Lehrer wegen sexuellen Missbrauchs in über 100 Fällen angeklagt

Hinweise zu Kinderpornos kommen zunächst aus den USA, dann ermitteln auch hessische Behörden gegen einen ehemaligen Lehrer. Der Verdacht nun: Es geht auch um sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.

Ein Lehrer soll mehr als 20 Jahre lang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben – nun muss er sich wohl vor Gericht verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat den 47-Jährigen aus Göttingen angeklagt. Es geht um "über 100 mutmaßliche Missbrauchshandlungen", wie die Behörde am Montag mitteilte.

Dem Mann wird vorgeworfen, in der Zeit von Januar 1998 bis Dezember 2021 an mehreren Orten in Nord- und Osthessen Kinder und Jugendliche zum Teil schwer sexuell missbraucht zu haben.

Ermittlungen durch Hinweise aus den USA ausgelöst

Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen wurden aus den USA auf den Weg gebracht. Der Mann war aufgefallen, weil er Kinderpornografie im Internet verbreitet haben soll.

Bei der Auswertung der im Rahmen einer Durchsuchung seiner Wohnung gefundenen Datenträger ergaben sich Hinweise auf die Missbrauchstaten, wie die Generalstaatsanwaltschaft weiter berichtete.

Landgericht Fulda entscheidet über Prozess

Laut Anklage soll der frühere Lehrer 64 Mal Kinder und 35 Mal Jugendliche missbraucht haben sowie in 15 Fällen Kinderpornografie besessen haben.

Der Angeklagte befindet sich aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Bad Hersfeld seit Januar 2022 in Untersuchungshaft. Nun muss das Landgericht Fulda über die Zulassung der Anklage und Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Prozess-Termine gibt es demnach noch nicht.