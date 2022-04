Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr soll die Stadt Fulda den Hessentag im Jahr 2026 ausrichten.

Das teilte die Landesregierung am Freitag in Wiesbaden mit. Das Kabinett habe der Stadt auf ihre erneute Bewerbung hin den offiziellen Zuschlag erteilt. "Fulda steht hinter dem Hessentag und nutzt die zweite Chance", erklärten Ministerpräsident Bouffier und Staatskanzlei-Chef Wintermeyer (beide CDU). Der Hessentag sei ein "starker Motor" und kurbele durch finanzielle Förderung Infrastrukturmaßnahmen in den Ausrichter-Städten an.