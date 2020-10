In Fulda läuft ein Projekt an, das die Auswirkungen des Kunstlichts auf das Insektensterben untersucht und zur Verbesserung von Straßenlaternen beitragen soll.

Dafür wurden Insektenfallen an Laternen angebracht, über die ermittelt werden soll, wie sich deren schädliche Anziehungseffekte verringern und so die Insekten besser schützen lassen. Auch die Bürger sind am Datensammeln beteiligt. Fulda gilt als vorbildlich beim Umgang mit der Lichtverschmutzung. Die Stadt wurde 2019 von einer Fachorganisation als "Sternenstadt" ausgezeichnet.