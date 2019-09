Die Stadt Fulda hat am Montag das Logo für die Landesgartenschau 2023 präsentiert.

Es ist in Gelb-, Hellblau- und Grüntönen gehalten und zeigt eine Libelle. Für die in den Fulda-Auen und im Stadtteil Neuenberg stattfindende Schau entstehen neue Parks und Grünflächen. Die Lebensqualität in Fulda werde sich dadurch weiter verbessern, sagte Geschäftsführer Werner.